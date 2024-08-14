كيفية الاستعلام على غرامات المرور بالعراق من خلال الرقم الألماني 

حرصت الحكومة العراقية على طرح العديد من الخدمات الحكومية إلكترونية، وقد أعلنت بأن من أبرز الخدمات هي الاستعلام على قيمة الغرامات المرورية اون لاين من خلال منصة أور، وأوضحت الطريقة الصحيحة في الاستعلام على قيمة الغرامات سنتعرف عليها وعلى الرابط الرسمي.

كيفية الاستعلام على غرامات المرور إلكترونيا

أوضحت الحكومة العراقية بأنه من الضروري تسديد الغرامات المرورية قبل العمل على تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم، وقد أعلنت بأنه يمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بمنصة أور من هنا .

سجل الدخول على الموقع، بعدها يتم اختيار خدمات المرور من الشاشة الرئيسية للموقع.

اضغط على الاستعلام على الغرامات المرورية.

يطلب الموقع تسجيل الرقم الألماني الخاص بك، وبعد تسجيله اضغط على عرض.

وسيتم توضيح على الشاشة كافة الغرامات المرورية المسجلة على الرخصة الخاصة بك.

طريقة الاستعلام على غرامات المرور من وزارة الداخلية العراقية

تعد منصة وزارة الداخلية العراقية من المنصات الهامة التي توفر الكثير من الخدمات الحكومية، وأضافت إدارة المرور أنه يمكن الاستعلام على غرامات المرور من خلال المنصة إلكترونيا اتبع الخطوات التالية: