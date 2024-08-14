هام للعراقيين!.. إزالة هذه المنازل في 3 مناطق داخل محافظات العراق.. تعرف عليها الان

في ظل التوسعات التي تشهده بعض المناطق داخل دولة العراق، أكد مصعب العبيدي، مدير عام بلدية الأعظمية، عن بدء إزالة التجاوزات الخاصة بالمنازل والمحاذية لمسجد “أبو حنيفة النعمان” المتواجد في منصة السفينة والحارة وكذلك الجرداغ، في إطار توسعات خاصة بالمستجد، مع العلم أن ذلك جاء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بناءًا على طلب الوقف السني وكذلك المجمع الفقهي بالعراق.

توسعات مسجد أبو حنيفة النعمان

وضمن هذه التوسعات، التي يشهدها مسجد أبو حنيفة النعمان، هو استكمال الجزء الأخر لدور السكنية وهو تعتبر ملك للمواطنين ليس للأوقاف أو الوقف السني أو الجهة المعنية أي شأن بها، وعلى أساس ذلك فهناك تعويضات لجميع المتضررين من سكان هذه المناطق، على خلفية التوسعات التي يتم استكمالها في الوقت الحالي والشاملة مجاور المسجد، التي تم البدء فيه مؤخرًا من قبل الجهات المختصة في دولة العراق.

جهود بلدية الأعظمية في العراق

وأوضح “العبيدي” بأن دائرة بلدية الأعظمية تبذل قصارى جهدها في السيطر على كافة المخالفين للمناطق العامة، والغير محقين لهم، على خلفية دورها الكبير في إزالة كم التجاوزات التي تتمثل في الـ 3 مناطق “الذاكرة مسبقًا” والقريبة من مسجد أبو حنيفة النعمان”، مشيرًا إلى أن المسجد يعد مركزي دينيًا كبيرًا يتهاتف إليه العديد من الزائرين، في إطار تأدية المناسك وأخذ الدروس الدينية بداخله، ناهيك عن دار المناسبات وغيرها مما يختص به المسجد، ولذا فإن الجهة المختصة تولي اهتماما بالغًا بمثل هذه الأماكن الدينية، التي تشغل بال العديد من المواطنين في مختلف محافظات دولة العراق.