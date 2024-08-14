إعلان حصري.. مسلسل المتوحش الموسم 2 على قناة قناة ستار تي في التركية وموقع قصة عشق مترجم

يترقب الملايين من الأشخاص إعلان موعد عرض مسلسل المتوحش الموسم 2 الذي يضم عدد كبير من الحلقات التي تشهد أحداث جديدة يتشوق إليها الجمهور المتابع، المتوحش قصة فريدة من نوعها ولم يعرضه مثلها في الدراما التركية، حيث تألق فريق العمل في أدائه للشخصيات وكان لهم تأثير كبير في قلوب الملايين، كما أن مسلسل المتوحش نال إعجاب الملايين من الناس وأصبحت نسب المشاهدة عالية جداً، اليوم نستعرض لحضراتكم كل ما هو جديد من تفاصيل ومعلومات حول مسلسل المتوحش الموسم 2.

مسلسل المتوحش الموسم 2

قصة مسلسل المتوحش تنقلب رأساً على عقب في الموسم الثاني ومن المتوقع أنه يحقق نجاح كبير، وقبل سابق نشرت بعض الصفحات أن هناك خلاف بين فريق العمل، ولكن ردت الشركة المنتجة على هذه الأخبار بنشر أخبار جديدة عن طرح المسلسل قريباً وهذا يعتبر دليل قاطع أن أغلب الأخبار التي تنشرها بعض الصفحات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تدور الاحداث عن حياة عائلة سويصلان وتحديداً يامان الشاب المخطوف من عائلته وهو صغير والذي عاش طفولته في الشوارع بين صناديق القمامة، وهذا ما جعله يحاول أن يقترب من عائلته ويحميهم وهذا ما جعله يواجه صراعات ومشاكل كثيرة وخاصةً بعد أن قام الجد بتسجيل كلب أملاكه ليامان لأن أكثر شخص يستحقها ويحافظ عليها.

موعد مسلسل المتوحش والقنوات الناقلة مترجم

يعرض مسلسل المتوحش في موسمه الجديد الثاني لعام 2024 قريباً جداً وفقاً للتصريحات الأخيرة، كما تم تداول مقطع فيديو جديد من مسلسل المتوحش يضم بعض اللقطات، على أن يتم طرح المسلسل الأشهر القادمة ويتم النقل بشكل حصري على القناة الرسمية ستار تي في التركية يوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ويعرض على ام بي سي 1 حلقات متقطعة مدة الحلقة 30 دقيقة من الأحد للخميس، كما يعرض المسلسل مترجم على موقع قصة عشق يوم الثلاثاء 12 مساءً.