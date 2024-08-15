فرصة ذهبية للحج .. رابط التسجيل في قرعة الحج في العراق 2025 والشروط المطلوبة للقبول

تعتبر قرعة الحج في العراق هي احد الخدمات التي تم طرحها من جانب الحكومة العراقية متمثلة في هيئة الحج والعمرة، والتي تتيح التسجيل بناءً على توافر عدد من الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المختصة، ومن خلال هذه السطور نستعرض آلية التسجيل والضوابط المطلوبة للقبول في قرعة الحج بالعراق 2024.

التسجيل في قرعة الحج في العراق 2025

للتسجيل في قرعة الحج في العراق عبر هيئة الحج والعمرة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم زيارة موقع هيئة الحج والعمرة العراقية.

في حالة كنت مستخدمًا جديدا، ستحتاج إلى إنشاء حساب على الموقع، قم بتقديم المعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، ورقم الهاتف.

بعد إنشاء الحساب، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الذي أنشأته، وذلك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الدخول الى استمارة التسجيل لقرعة الحج واملأ جميع البيانات المطلوبة بدقة.

البيانات قد تشمل، المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال.

يتم رفع الوثائق المطلوبة.

حدد المركز الأقرب لمنطقتك حيث سيتم تقديم طلبك ومتابعة الإجراءات.

قم بدفع الرسوم المطلوبة للتسجيل في القرعة، قد تكون هناك خيارات للدفع عبر الإنترنت أو عبر البنك.

شروط التسجيل في قرعة الحج في العراق

تتمثل الشروط المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج في العراق فيما يلي: