ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل ورابط التقديم على المنحة

تقدم الحكومة الجزائرية العديد من البرامج الحكومية التي يستفاد منها المواطنين بشكل كبير، ومن أبرز المنح التي يتم تقديمها هي منحة المرأة الماكثة بالمنزل، ويتم صرفها للسيدات هناك بغرض المساعدة في إقامة مشروعات خاصة بهم، وأعلنت الحكومة الجزائرية بأنه من الضروري التعرف على أهم الشروط التي يجب توافرها لدى السيدات ليتم الموافقة على صرف المنحة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

أعلنت الحكومة الجزائرية بأن هناك بعض الشروط الأساسية يجب تقديمها لكافة المتقدمين وهي كالتالي:

في البداية من الضروري أن يكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة داخل الأراضي الجزائرية بشكل دائم.

كما يجب على السيدة البالغ من العمر 19 عام بحد أدنى ويتم تقديم المنحة إلى 60 عاما فقط.

من الضروري التأكد من أن السيدة المتقدمة غير عاملة في أي من الهيئات الحكومية أو الخاصة.

كما يجب عدم امتلاكها أي من الأصول المالية والعقارية، ويجب التأكد من إرسال المستندات الصحيحة للتقديم على المنحة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

بعد التعرف على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة السيدات المتقدمين على المنحة أعلنت الحكومة الجزائرية بأنه يتم التسجيل في المنحة إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية: