“نونو راحت فين” تردد قناة لولو وناسة المميزة 2024 لولو وميدو ونونو على قناة واحدة بجودة هائلة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“نونو راحت فين” تردد قناة لولو وناسة المميزة 2024 لولو وميدو ونونو على قناة واحدة بجودة هائلة

قناة وناسة أخذت شهرة كبيرة في الوطن العربي، عبر تقديمها إلى المحتوى الطفولي المميز التي يختلف من البرامج الكرتونية الترفيهية والتعليمية، فضلاً عن الأفلام الطفولية التي أثارت عشق ملايين الأطفال حول العالم، مما أصبحوا يبحثون عن التردد الجديد الخاص بالقناة على مدار الساعة دون توقف، ناهيك عن أن القناة لها تردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، يمكنك تحميلها ومشاهدة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل قناة وناسة لولو 2024 الجديد

لقناة وناسة لولو الجديد تردد مميز وسهل استقبالها على العديد من الأقمار الصناعية التي من بينها النايل سات، وذلك بإتباع الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

  • أن تستقبل قناة وناسة على قمر صناعي النايل سات.
  • في حين أن التردد الجديد للقناة فهو 11470.
  • معامل ترميز لولو الجديد يكون 27500.
  • بينما استقطاب لولو وناسة يكون عمودي.
  • حتى أن معامل تصحيح الخطأ قناة وناسة لولو 5/6.
"نونو راحت فين" تردد قناة لولو وناسة المميزة 2024 لولو وميدو ونونو على قناة واحدة بجودة هائلة
“نونو راحت فين” تردد قناة لولو وناسة المميزة 2024 لولو وميدو ونونو على قناة واحدة بجودة هائلة

   نزل قناة وناسة الجديد 2024 لولو أطفال

وللقناة تردد أخر وجديد على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها العرب سات، يسهل القيام باستقبالها ومشاهدة كل ما تقدمه القناة من محتوى طفولي وكرتوني مميز، وفقًا للبيانات المنصوص عليها كما يلي:-

  • القمر الصناعي قناة لولو وناسة أطفال فهو العرب سات.
  • التردد الجديد لقناة لولو 11270.
  • معامل الترميز لقناة وناسة لولو يكون 27500.
  • استقطاب قناة وناسة عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ يكون 3/4.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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