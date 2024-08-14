تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي

في إطار المنافسات العالمية لكرة القدم، تستعد الجماهير اليوم لمشاهدة نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024، حيث يلتقي ريال مدريد مع أتلانتا الإيطالي. تمثل هذه المباراة الحدث الافتتاحي لموسم كرة القدم 2024-2025، حيث يلتقي الفائز من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد، مع بطل الدوري الأوروبي، أتلانتا، تشهد المباراة ترقبًا كبيرًا، خاصة بعد إضافة اللاعب كليان مبابي إلى صفوف الميرنجي.

نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024

يبحث عشاق كرة القدم عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا على أحر من الجمر، إليكم تفاصيل مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تقام اليوم 14 أغسطس 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة والقاهرة، على ملعب وارسو الوطني، تنقل المباراة بي إن سبورت HD 1، لمتابعة اللقاء، يجب أن يكون لديك اشتراك في قنوات بي إن سبورت، وترددها عبر قمر سهيل سات، او نايل سات.

تردد القنوات الناقلة لكأس السوبر الأوربي 2024

أعلنت قنوات بي إن سبورت عن إمكانية متابعة مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا، بالإضافة إلى مباريات السوبر الأوروبي 2024، من خلال الترددات التالية:

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي نايل سات:

المعلومة التفاصيل تردد القناة 11013 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/2 الجودة HD

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات:

المعلومة التفاصيل تردد القناة 11547 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/2 الجودة HD

لن يتمكن عشاق كرة القدم من تفويت هذه الفرصة لمشاهدة مباراة يتوقع أن تكون غنية بالإثارة والتنافس، حيث يسعى ريال مدريد للتربع على عرش السوبر الأوروبي للمرة السادسة، بينما يأمل أتلانتا في تحقيق إنجاز تاريخي بالاستحواذ على اللقب للمرة الأولى.