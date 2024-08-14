تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي
كأس السوبر الأوربي 2024

في إطار المنافسات العالمية لكرة القدم، تستعد الجماهير اليوم لمشاهدة نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024، حيث يلتقي ريال مدريد مع أتلانتا الإيطالي. تمثل هذه المباراة الحدث الافتتاحي لموسم كرة القدم 2024-2025، حيث يلتقي الفائز من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد، مع بطل الدوري الأوروبي، أتلانتا، تشهد المباراة ترقبًا كبيرًا، خاصة بعد إضافة اللاعب كليان مبابي إلى صفوف الميرنجي.

نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024

يبحث عشاق كرة القدم عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا على أحر من الجمر، إليكم تفاصيل مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تقام اليوم 14 أغسطس 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة والقاهرة، على ملعب وارسو الوطني، تنقل المباراة بي إن سبورت HD 1، لمتابعة اللقاء، يجب أن يكون لديك اشتراك في قنوات بي إن سبورت، وترددها عبر قمر سهيل سات، او نايل سات.

تردد القنوات الناقلة لكأس السوبر الأوربي 2024

أعلنت قنوات بي إن سبورت عن إمكانية متابعة مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا، بالإضافة إلى مباريات السوبر الأوروبي 2024، من خلال الترددات التالية:

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي نايل سات:

المعلومةالتفاصيل
تردد القناة11013
معدل الترميز27500
معدل الاستقطابأفقي
معامل تصحيح الخطأ3/2
الجودةHD

تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات:

المعلومةالتفاصيل
تردد القناة11547
معدل الترميز27500
معدل الاستقطابعمودي
معامل تصحيح الخطأ3/2
الجودةHD

لن يتمكن عشاق كرة القدم من تفويت هذه الفرصة لمشاهدة مباراة يتوقع أن تكون غنية بالإثارة والتنافس، حيث يسعى ريال مدريد للتربع على عرش السوبر الأوروبي للمرة السادسة، بينما يأمل أتلانتا في تحقيق إنجاز تاريخي بالاستحواذ على اللقب للمرة الأولى.

معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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