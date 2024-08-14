” عبر منصة أور ” .. بالخطوات طريقة الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024

تعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في العراق واحدة من الخامات الهامة، والتي طرحتها وزارة الداخلية العراقية للمواطنين لكي يتم استخراج قيمة المخالفات المرورية بسهولة من خلال الرقم الألماني، كما يمكن سداد قيمة المخالفات كذلك من خلال موقع منصة أور الالكترونية التي تتيح خدمات متعددة للمستخدمين، نوضح الآن خطوات الاستعلام الإلكترونية.

الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني

لكي يتم استخراج قيمة المخالفات المرورية بالرقم الالماني في العراق يتم اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول الى منصة أور بشكل مباشر.

يتم تسجيل الدخول من خلال حساب المستخدم.

يتم الضغط على الخدمات.

اختيار أيقونة إدارة المرور.

الضغط على خدمة الاستعلام على الغرامات المرورية من الخيارات الموجودة على الشاشة.

يتم تدوين الرقم الألماني الخاص بالمستخدم بشكل صحيح.

بعدما يتم الانتهاء من تسجيل البيانات يتم الضغط على عرض، ومن المقرر ام يتم عرض تفاصيل قيمة الغرامات المقيدة على الرقم الخاص بك.

قيمة الغرامات المرورية بالعراق

حددت ادارة المرور العراقية قيمة الغرامات المرورية التي يتم فرضها على الاشخاص في حالة ارتكاب بعض المخالفات، وتتمثل فيما يلي: