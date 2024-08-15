لخاوتي الجزائريين 💯 طريقة حساب التقاعد وفقا لقانون الحماية الإجتماعية في الجزائر 2024 .. اعرف فورا

طريقة حساب التقاعد هيمنت على محركات البحث عبر الإنترنت وذلك لأن هناك ألوف مؤلفة من المستفيدين من معاشات التقاعد بالجزائر، لذا يرغب العديد في معرفة حساب معاش التقاعد فهو عبارة مجموع الراتب الشهري للموظف خلال أخر 5 سنوات، وذلك لأن هذا الراتب سيكون أعلى راتب حصل عليه طوال مدة عمله، حيث يختلف الراتب على حسب الدرجة، من خلال السطور القادمة كيفية حساب راتب التقاعد في الجزائر 2024، والشورط المطلوبة .

شروط الحصول على راتب التقاعد في الجزائر 2024

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الموظفين للحصول على راتب التقاعد، وتتلخلص هذه الشروط في التالي:

أن يكون المتقاعد قد وصل سن الـ 60 عاماً والعمال الغير مأجورين لسن 65 سنة.

يجب أن يكون قد عمل الموظف لمدة 15 عام منها 7 سنوات و 6 شهور أدى فيها العمل على أكمل وجه، وقام بتسديد كافة الاشتراكات.

سن المرأة للتقاعد 55 عام ويحق لها تخفيض عام من هذا السن القانوني مقابل كل طفل لديها.

أن يكون جزائري الجنسية.

ما هي طريقة حساب التقاعد في الجزائر؟

كثرت التساؤلات في دولة الجزائر عن كيفية حساب حساب التقاعد لذا سنوضح لكم الطريقة الصحيحة والمثالية لحساب التقاعد، فقط اتبع هذه النقاط: