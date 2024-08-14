لولو راحت فين.... تردد وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024 لأحلى أغاني لولو الشطورة بجودة عالية hd

مع تنامي الاهتمام بقنوات الأطفال ودورها التربوي والترفيهي، تبرز قناة وناسة كواحدة من أبرز القنوات المتخصصة في هذا المجال على الساحة العربية، وتعتبر قناة وناسة من القنوات الرائدة في مجال بث الأناشيد والأغاني الموجهة للأطفال بطريقة شيقة وممتعة، لتستقطب قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي، لمواكبة هذا الإقبال المتزايد على القناة، تقوم إدارة وناسة بتحديث باستمرار تردداتها على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، لضمان وصول أفضل جودة صورة وصوت إلى المشاهدين وكما تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التربوية والتثقيفية للأطفال، بطريقة سهلة وبسيطة تناسب هذه الفئة العمرية.

تردد وناسة الجديد 2024

ترددات قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات لعام 2024:

تردد القناة: 11470

نوعية الصورة: HD

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة ضبط تردد قناة وناسة 2024

للتحميل والتنزيل على جهاز الاستقبال (الرسيفر)، يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإدخال اليدوي على ريموت جهاز الرسيفر. تحديد القمر الصناعي نايل سات. إدخال التردد 11470 والمعلومات الأخرى (معدل الاستقطاب، معامل الترميز، معدل تصحيح الخطأ). الضغط على أيقونة التحديث لتنزيل وتحديث قناة وناسة على جهاز الاستقبال.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن إضافة واستقبال قناة وناسة بجودة HD على جهاز الرسيفر الخاص بك وتأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح للحصول على أفضل استقبال للقناة.

مميزات قناة وناسة كيدز

قناة وناسة كيدز تتميز بعدة مميزات جعلتها منصة تربوية وترفيهية مفضلة للأطفال والأسر، ومن أبرز مميزاتها: