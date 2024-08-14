“الحلقة الجديدة 29” تابعوا موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقات الجديدة على القنوات الناقلة

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي يتم البحث عنه من قبل متابعي الدراما التركية، حيث يعتبر هذا الجزء من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبي المسلسل على المستوى العالمي، وذلك يرجع إلى النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي تابعه ملايين المشاهدين خاصة في الوطن العربي، وتتحدث قصة المسلسل عن القائد صلاح الدين الأيوبي والبطولات التي قام بها ضد الصليبيين لتحرير القدس، بجانب بعض الأحداث الأخرى وقد أعلنت الشركة المنتجة أن هذا المسلسل سوف يتكون من ثلاثة أجزاء.

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي

يهتم أغلب متابعين المسلسل بمعرفة موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي، حيث من المتوقع أن يتم عرضه في نهاية شهر سبتمبر القادم من عام 2024 يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة، والجدير بالذكر أن المسلسل نال شهرة كبيرة واعجاب الجمهور خاصه التركي والعربي، لأنه يعد من أفضل المسلسلات التاريخية التي تعرض الآن، ولذلك من المتوقع أن يشهد هذا الجزء ارتفاعًا كبيرًا في نسب المشاهدة.

القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29

تعتبر الدبلجة الإحترافية للمسلسل أحد العوامل المهمة التي ساعدت في شهرته وانتشاره في الوطن العربي، حيث تعرض العديد من القنوات الفضائية المسلسل ومن أهمها قناة TRT1 التركية ونوضح لكم الآن التردد وهو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11257.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

ومن ضمن القنوات التي تعرض المسلسل قناة الفجر الجزائرية ونوضح لكم التردد الخاص بها فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما يتم عرض الحلقات بشكل حصري على قناة ATV التركية والتي تستطيع مشاهدتها من خلال التردد التالي: