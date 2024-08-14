دور على اسمك عبر موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي 2024 برقم البطاقة فقط

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي 2024 ارتفعت عمليات البحث عنها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم برنامج الدعم للكثير من الأسر الفقيرة ذات الدخل المنخفض، بهدف إعانتهم وتحسين المستوى المعيشي لهم وسد احتياجاتهم الأساسية، والجدير بالذكر أن وزارة العمل سوف تطرح جميع كشوفات اسماء المستحقين وسوف يكون متاح الاستعلام عنها قريبًا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي 2024

أعلنت الوزارة أنه سوف يكون بإمكان جميع المستحقين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي 2024 من خلال الرابط الرسمي، ونوضح لكم الخطوات كالآتي:

قم بالتوجه إلى منصة مظلتي .

ثم انقر على زر تسجيل دخول.

ثم اضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

ثم قم بتسجيل كافة البيانات في الخانات المخصصة لها بدقة.

ثم قم بتحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم انقر على زر استعلام.

سوف تظهر لك كشوفات اسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

بعد أن عرضنا طريقة الاستعلام عن اسماء اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي 2024، سوف نعرض لكم بعض الشروط اللازمة التي أعلنت عنها الوزارة، لكي يتمكن الأشخاص المستحقين من الحصول على الدعم، وجاءت هذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون الشخص حاملًا للجنسية العراقية.

لابد أن يكون مقيم بداخلها بشكل دائم.

يجب ألا يمتلك الشخص المتقدم أي عقارات أو أراضي باهظة الثمن.

يجب ألا يكون أقل من 18 عامًا ولا أكثر من 55 عامًا.

يجب أن يكون الشخص من الفئات المستحقة سواء مطلقات، الايتام، كبار السن، المرضى، الأشخاص ذوي الهمم، والأشخاص الذين لا يستطيعون العمل.

الفئات المستحقة للدعم

أكدت وزارة العمل بالعراق على دعم الفئات التي تستحق الدعم للرعاية الاجتماعية، ونوضح لكم تلك الفئات كالآتي:

الأسر التي تقوم برعايتها ارملة او مطلقة.

الأسر التي يعولها كبار السن.

الأشخاص العاطلين عن العمل وليس لديهم عمل أو وظيفة دائمة.

الأسر الفقيرة التي لا يوجد لها عائل.

الأسر التي يوجد بها شخص من ذوي الإعاقة.

المستندات اللازمة للتسجيل