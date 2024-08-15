“ملفات القبول الموحد” معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024 استعلم عن كل الجامعات عبر الموقع الرسمي

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 جامعة اليرموك والبلقاء وجامعة العلوم والتكنولوجيا يعد من أكثر مواضيع البحث الشائعة في الفترة الأخيرة في الأردن، حيث يهتم الطلاب وأولياء أمورهم بمعرفة المعدلات لكي يتمكنوا من تحديد مسارهم الأكاديمي والمهني، ويجدر الإشارة إلى أن هناك معايير معينة يجب أن تتناسب مع نظام القبول لقبول جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة وفقًا للدرجات التي حصلوا عليها، ولذلك ازدادت النسب التنافسية التي تؤثر على القبول في الجامعة والتخصص الذي يحلمون به.

معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024 الحدود الدنيا

أفصحت وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024، والتي جاءت في بعض الجامعات والمعاهد كالآتي:

في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية: بلغ معدل القبول في كلية الطب 89.10%، وفي كلية طب الأسنان 97.10%.

في جامعة اليرموك: بلغ معدل القبول في كلية الطب العام 97%، وفي كلية التمريض 90%، وفي كلية الهندسة 92%.

في جامعة الحسين بن طلال: وصل معدل القبول في كلية علوم المختبرات الطبية إلى 83%، وفي كلية اللغات والترجمة 85%، وفي كلية المحاسبة 77.6%.

في جامعة الأميرة سمية: بلغ معدل القبول في كلية الأمن السيبراني 75%، وكلية إدارة الأعمال 75%، وكلية التسويق الإلكتروني 75%.

في معهد الأمير حسين: بلغ معدل القبول في كلية الإطفاء 80%، وفي كلية الإسعاف الطبي 70%.

في الجامعة الهاشمية: بلغ معدل القبول في كلية الطب 97.4%، وفي كلية الصيدلة 95.6%، وفي كلية العلاج الطبيعي معدل القبول 92.7%، وفي كلية الهندسة الكهربائية 88.7%، وفي كلية علوم البيانات معدل القبول 93.2%.

معدلات القبول الموحد 2024 جامعة اليرموك

أعلنت الوزارة عن الرابط الرسمي الذي يمكن لجميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا بطريقة بسيطة وسهلة، لكي يتمكنوا من معرفة الكليات التي سوف يلتحقون بها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

توجه أولًا إلى موقع تنسيق القبول الموحد .

قم بتحديد النوعية.

ثم اختر الجامعة المراد الاستفسار عنها اليرموك أو غيرها من جامعات الاردن.

ثم اضغط على عرض النتيجة.

خطوات تقديم طلب القبول في الكليات الأردنية

بينت وحدة التنسيق في الأردن أنها أتاحت فتح باب التقديم للكليات في الجامعات الأردنية بعد الإعلان عن نسب القبول لجميع الطلبة والطالبات، وذلك باتباع الآتي: