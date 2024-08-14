ياعيني على الاستحمام🧼🚿🛀 تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024.. استقبلها وفرح عيالك

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 هيمن على محرك البحث جوجل، وذلك لأن قناة طيور الجنة من أفضل قنوات الأطفال ويعشقها ملايين الأطفال في الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى محتوى قناة طيور الجنة الفريد والديني المعتدل، تعمل القناة على مدار 24 ساعة بجودة عالية وصوت واضح ونقي، يذاع على القناة أغاني هادفة برسوم متحركة أو يقوم بأداء الأغاني ال مقداد، بالإضافى إلى فيديوهات تعليمية ودينية وتربوية لتحسين سلوكيات الأطفال، تعمل إدارة قناة طيور الجنة على عمل القناة بشكل منتظم وبصورة واضحة بدون تقطيع لذا يتم تغيير التردد من حين لآخر، من خلال السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية

يقوم بالبحث الكثير من الأشخاص عن أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2024، وذلك فور أن قامت إدارة قناة طيور الجنة بنشر تردد القناة الجديد عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالقناة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الترددات الجديدة على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات:

نزل القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

مستوى الترميز: 27500.

التردد هو: 11274.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تعديل الخطأ: ¾ .

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

يتساءل العديد من عشاق ومحبي قناة طيور الجنة عن تردد القناة الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات، استقبل القناة على هذا التردد:

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل الإستقطاب: عمودي.

التردد هو: 11310.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

أغاني طيور الجنة 2024ً

أغاني قناة طيور الجنة كثيرة جداً فالقناة منذ بثها لأول مرة وهي نجحت في حجز مكانة كبيرة في قلوب الصغار، ولكن هناك مجموعة من الأغاني القديمة التي ما زالت عالقة في أذهان الأطفال ولها شعبية حتى الآن، وهذه الأغاني هي: