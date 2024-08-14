استقبل الآن تردد قناة بانوراما فود الجديد 2024 ” هتعلمك أشهى الأكلات”

تبرز قناة بانوراما فود كنموذج للنجاح والابتكار في مجال محتوى الطهي والطبخ، وهذه القناة التي تحرص على مواكبة احتياجات المشاهدين من مختلف أنحاء العالم، تسعى باستمرار إلى تجديد وتطوير برامجها، مستفيدة من أحدث التقنيات التكنولوجية والتعاقد مع نخبة من الطهاة والشيفات المتميزين وإن الرؤية الاستراتيجية لإدارة قناة بانوراما فود تجعلها محط أنظار عشاق الطهي والطبخ على مستوى العالم فمن خلال توسيع نطاق انتشارها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وتحديث محتواها باستمرار، تستطيع هذه القناة جذب شريحة واسعة من الجماهير التي تبحث عن تجربة طهي مميزة وأصيلة وبذلك تؤكد بانوراما فود مكانتها كوجهة مفضلة لعشاق الطهي والطبخ في مختلف أنحاء المعمورة.

تردد قناة بانوراما فود 2024

قناة بانوراما فود على النايل سات:

التردد: 12054

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅚

قناة بانوراما فود على الهوت بيرد:

التردد: 11258

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

مستوى الجودة: HD

أبرز برامج قناة بانوراما

قناة بانوراما فود هي واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في مجال الطهي والطعام على القمر الصناعي النايل سات وكذلك على القمر الصناعي الهوت بيرد زتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الشيقة التي تستقطب اهتمام الجمهور العريض