اغتنموا الفرصة.. مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A15 أقوى هاتف للفئة المتوسطة بأحدث نظام أندرويد وكاميرا عالية الدقة

في عالم الهواتف الذكية، يواجه المستهلكون خيارات لا حصر لها عند البحث عن الجهاز المناسب لاحتياجاتهم بالنسبة لعشاق العلامة التجارية سامسونج، فإن Galaxy A15 يبرز كأحد أبرز الخيارات القوية والمتميزة في فئتها وهذا الهاتف يتمتع بمواصفات قياسية وميزات متعددة تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وسعر معقول من بطارية طويلة الأمد إلى معالج فعّال، يقدم Galaxy A15 حزمة متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة وفي هذا المقال،التفصيل ما يجعل هاتف سامسونج Galaxy A15 خيارًا مميزًا ضمن فئته.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15

بطارية ذات سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع لتوفير طاقة طويلة الأمد.

معالج ثماني النواة MediaTek Helio G99 لأداء قوي وسلس.

شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة وجودة FHD+ لعرض رائع.

كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50MP مع كاميرتين إضافيتين لتصوير ممتاز.

سعر مناسب يجعله خيارًا مثاليًا للأداء القوي والسعر المعقول.

بمجموع هذه المميزات، يعد Samsung Galaxy A15 خيارًا قويًا ومتوازنًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متوسط المستوى بأداء وميزات مميزة.

عرض أسعار هاتف Samsung Galaxy A15 في الإمارات والسعودية ومصر

يعد هاتف Samsung Galaxy A15 أحد الخيارات الجذابة في فئة الهواتف متوسطة المواصفات وفيما يلي عرض لأسعار هذا الهاتف في ثلاث دول رئيسية:

الإمارات العربية المتحدة

في الإمارات، يتوفر هاتف Galaxy A15 بثلاث نسخ سعرية:

النسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر 400 درهم إماراتي.

النسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام بسعر 450 درهم إماراتي.

النسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر 700 درهم إماراتي.

مصر

في مصر، تتوفر نفس النسخ السعرية للهاتف وبأسعار كالتالي:

النسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر 6650 جنيه مصري.

النسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام بسعر 7400 جنيه مصري.

النسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر 8700 جنيه مصري.

المملكة العربية السعودية

في السعودية، تتوفر نسختان من هاتف Galaxy A15: