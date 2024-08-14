“مهمة شوب ولقاء ستريتش”.. تنفيذ مهمات جاتا 5 الجديدة حق فرانكلين ومميزات تحديث GTA 5 الأخير

تعد لعبة جاتا عبارة عن مهمات كثيرة يجب الانتهاء منها بشكل صحيح، للانتقال إلى المستويات القادمة، لذا يتم البحث عن كيفية تنفيذ مهمات جاتا 5، للحصول على نصائح وتعليمات تشير إلى تنفيذ المهام بشكل صحيح في أقل وقت ممكن، والجدير بالذكر أن لعبة جاتا هي ضمن الألعاب القديمة التي تم طرحها منذ أكثر من 10 أعوام، وما زالت متصدرة حتى السنوات الجارية، وما زالت التساؤلات المتعلقة بها في تزايد مستمر.

تنفيذ مهمات لعبة جاتا 5 الجديدة

يتم طرح الكثير من التحديثات في لعبة جاتا، وتلك التحديثات تأتي بمهام جديدة وبأفكار مختلفة ومتنوعة، لذا يلزم معرفة كيفية تنفيذ مهمات جاتا 5، حتى يتم إتمامها بنجاح، ومن ضمن المهام الشهيرة في جاتا 5 هي تعد عبارة عن الآتي:

مهمة شوب: المهمة عبارة عن لقاء يجمع بين فرانكلين ولمار وبجوارهم الكلب شوب، وتبدأ عملية التخطيط، حتى يتم اختطاف بعض الرهائن من العصابات المنافسة، ويبدأ الكلب بعملية البحث عنهم باستخدام حاسة الشم.

لقاء ستريتش: في تلك المهمة يبدأ لمار بإبلاغ فرانكلين بأن ستريتش خرج من السجن، ويبدأن بالتخطيط سويا حتى يتم التوجه إليه لبدء وضع خطة، لكن أثناء ذلك تهجم الشرطة، وتبدأ رحلة من المطاردات والمعارك، وفي النهاية يقتل سترتش.

مميزات تحديث لعبة جاتا

مميزات كثيرة يحصل عليها اللاعب، تلك المميزات تتوفر في التحديثات الجديدة من اللعبة، وأيضا يتم التمتع بها فور إنهاء المهمات، لذا أبرز المزايا تعد عبارة عن الآتي: