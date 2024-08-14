“البركة في الكبار” رابط التسجيل في منحة كبار السن بعمان 2024 الخطوات وشروك استحقاق المنحة

التسجيل في منحة كبار السن بعمان 2024 هي واحدة من أبرز المبادرات التي قامت باطلاقها الحكومة في وقت سابق في سلطنة عمان، ويحق لجميع كبار السن الذين توفرت فيهم الشروط التقديم على المنحة، وذلك لأنهم هم الأكثر احتياجاً ودعما بسبب ظروفهم الصحية وعدم قدرتهم على العمل، لذا قررت الحكومة مساندتهم ومد يدى العون لهم لجلب ضروريات الحياة، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم خطوات التسجيل في منحة كبار السن في عمان وشروط استحقاق النتحة.

خطوات التسجيل في منحة كبار السن بعمان 2024

منذ أن قامت الحكومة في سلطنة عمان بالإفصاح عن منحة كبار السن وكثرة التساؤلات من قبل كبار السن في سلطنة عمان عن رابط التسجيل وخطوات السجيل للتقديم على المنحة، لذا وضحت الحكومى العمانية كيفية التسجيل، فقط كل ما عليك اتباع هذه الخطوات التالية:

أولاً يجب الذهاب نحو موقع الحماية الاجتماعية.

ثم بعدها قم بالكبس على “التسجيل في منحة كبار السن”.

حدد خيار الشيخوخة واستحقاق الطفل.

الآن قم بكتابة رقم البطاقة الشخصية الخاص بالمسن، وكتابة رمز التحقق ورقم الهاتف في المكان المحدد.

الآن اضغط على زر التالي ثم أضف رقم الحساب البنكي الخاص بك.

قم بمراجعة كافة البيانات التي قمت بكتابتها للتأكد من صحتها.

أخيراً قم بالنقر على تبويب إرسال الطلب، وسيتم مراجعة الطلب من قبل المختصين والرد عليك بالإيجاب أو الرفض.

شروط التقديم في منحة كبار السن في سلطنة عمان 2024

الحكومة في سلطنة عمان وضعت عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين من كبار السن للقبول في المنحة، وتتلخص الشروط في التالي: