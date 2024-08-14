أفضل ماسك صنفرة منزلي بمكونات بسيطة وفعالة لتنظيف البشرة وإزالة الخلايا الميتة

هناك خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة مهملها الكثير من النساء، وهي التقشير أو التنظيف العميق للبشرة وهذه الخطوة ضرورية لإزالة الجلد الميت والأوساخ والزيوت المتراكمة في خلايا البشرة، مما يساعد على تجديد البشرة وجعلها أكثر نضارة وجمالاً ومع وفرة المنتجات والخيارات المتاحة، غالباً ما يكون من الصعب على المرأة اختيار الوسيلة المناسبة لبشرتها. في هذا المقال، سنتعرف على أفضل ماسك صنفرة منزلي لجميع أنواع البشرة، والمكون من مكونات بسيطة وفعالة كالسكر والقهوة

ماسك صنفرة طبيعي منزلي بالقهوة

هناك ماسك صنفرة طبيعي منزلي من مكونات بسيطة وفعالة لتنظيف البشرة وإزالة الخلايا الميتة وإليك المكونات والخطوات لتحضيره:

المكونات:

4 كبسولات من فيتامين E

1/2 كوب من السكر البني

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ملعقة من الجلسرين

4 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو

4 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا

الخطوات: