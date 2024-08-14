“سجل من هنا” رابط معدلات القبول الموحد 2024 في الأردن جميع التخصصات admhec.gov.jo

بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد تزايد البحث عن معرفة معدلات القبول الموحد 2024 في الأردن، حيث أعلنت رسمياً وزارة التعليم الأردنية عن موعد بدء تقديم طلبات القبول الموحد بالكليات الأردنية بشكل إلكتروني من خلال موقع التنسيق عبر الإنترنت وأيضاً نسب القبول في كافة الكليات والجامعات في الأردن وقد تختلف نسب القبول من كلية لاخري حسب عدة عوامل، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم معدلات القبول بالإضافة إلى خطوات تقديم طلبات القبول الموحد.

معدلات القبول الموحد 2024 في الأردن

اعتمدت وزارة التعليم الأردنية رسمياً معدلات القبول الموحد وأوضحت الوزارة أن التقديم على طلبات القبول ستبدأ يوم الثلاثاء 13 من شهر أغسطس لجميع الناجحين في نتائج التوجيهي، وجاءت معدلات القبول الموحد في الكليات الأردنية على النحو التالي:

كلية الذكاء الصناعي معدل القبول بنسبة 2%.

نسبة القبول في كلية طب الأسنان معدل 5%.

بينما كلية العلوم الحياتية التطبيقي معدل القبول 6%.

معدل القبول في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد الزراعي 4%.

نسبة القبول في كلية الرياضيات 6%.

أما بالنسبة لقسم الكهرباء في كلية الهندسة معدل القبول 4%.

رابط تقديم طلبات القبول الموحد في الكليات الأردنية 2024

يستطيع كافة الطلاب والطالبات الذين نجحوا وحصلوا على نسبة 65% أو أزيد من ذلك التسجيل في طلبات القبول الموحد في الأردن وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة الآتية: