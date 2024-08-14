هل تم إضافة زيادة في رواتب المتقاعدين بالاردن 2024؟.. وموعد الصرف

تداول العديد من المتقاعدين أنباء حول وجود زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين داخل دولة الأردن، إلا أن هذه الزيادة التي تمت تداولها تراوحت من 28 إلى 38 دينار أردني، فضلاً عن أن وزارة المالية الأردنية أكدت بأنه لا يوجد أي زيادات أخرى في رواتب المتقاعدين، سوى الزيادة السنوية التي تطبيقها للمتقاعدين المدني والعسكري، بما يتم إيداع الرواتب مجردة من أي زيادة أو إضافة جديدة في الرواتب، وعليه سنوضح لكم أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن قيمة الراتب.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس الجاري، ومعرفة القيمة المستحقة التي يتم إيداعها في حسابات المستفيدين البنكية، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات الوزارة.

ليتم اختيار خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

مع تدوين المعلومات الخاصة بالمتقاعد في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على أيقونة “بحث” أو “استعلام”.

حتى يتم عرض تفاصيل رواتب المتقاعدين بالقيمة المستحقة.

متى صرف رواتب المتقاعدين بالأردن؟

وأكدت وزارة المالية الأردنية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 25 من كل شهر ميلادي لم يوافق إجازة أو عُطلة رسمية، وعليه فمن المتوقع فإن الرواتب يتم إيداعها يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، وذلك بالزيادة السنوية التي تم تطبيقها من قبل وزارة المالية، بما لا يوجد أي زيادات أخرى.