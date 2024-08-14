متى موعد ايداع رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر؟ الموارد البشرية السعودية تجيب

رواتب الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي يستهدف أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة ومساعدتهم في الحصول على متطلباتهم الأساسية حيث يحصل المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد الغير قادرين على العمل على دورات تدريبية تؤهلهم على خوض سوق العمل بجانب تعزيز مهاراتهم العملية والمعرفية، تزايد البحث عن معرفة موعد إيداع رواتب الضمان الاجتماعي.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة السعودية عن معرفة موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية أن نتائج الأهلية يتم الإعلان عنها من يوم 27 في الشهر الميلادي ويمكن للمستفيدين معرفة نتائج الأهلية بشكل إلكتروني عبر موقع منصة دعم الحماية الاجتماعية، بينما صرف رواتب الضمان الاجتماعي يكون يوم 1من الشهر الميلادي وهو موعد الصرف المحدد لرواتب الضمان ومن المقرر أن يتم صرف رواتب الضمان لشهر سبتمبر يوم الأحد الموافق 1 من شهر سبتمبر الموافق بالتاريخ الهجري 28 من شهر صفر.

حاسبة الضمان الاجتماعي 1446

قامت وزارة الموارد البشرية برفع الحد المانع للدعم حيث أصبح معاش رب الأسرة نحو 1320 ريال سعودي وذلك بدلاً من 1100 ريال سعودي ويتم إضافة مبلغ 660 ريال سعودي لكل تابع وذلك بدلا من 550 ريال، كما يمكن معرفة مبلغ المعاش المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عن طريق كتابة البيانات الخاصة بالمستفيد والتابعين ومن خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم خطوات حاسبة الضمان الاجتماعي: