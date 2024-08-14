” تموينك هيوقف “.. وزارة التموين تعلن أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين.. اعرفها حتى لا تقع فيها

أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقيام بوضع حدود للفئات المستحقة للدعم حتى يتم توصيل الدعم فقط للأشخاص التي تنطبق عليها الشروط، ولذلك تم استبعاد مجموعة كبيرة من الأشخاص التي لا تستوفي ظروفهم الشروط الموضوعة، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل حول أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين.

وقف بطاقة التموين

‏قامت وزارة التموين باستبعاد بعض الأشخاص ومنعهم من الحصول على الدعم الخاص بالبطاقة التموينية، وهم فئتين فقط:

‏الفئة الأولى: وهي الأشخاص المسافرين خارج حدود البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، وفي حالة عدم إعلام الجهات المختصة بالسفر إلى الخارج لفترة زمنية طويلة سوف يتم إيقاف الدعم الخاص بالتموين من هذا الشخص.

ويجب على كل شخص يرغب في السفر خارج البلاد لمدة زمنية طويلة أن يتوجه إلى المكتب التمويني ويقوم بتقديم جواب خاص بالسفر حتى يتم وقف الدعم لحين عودته مرة أخرى وبعد العودة يتم تقديم الأوراق وجواز السفر الذي يدل على عودة الشخص إلى البلاد وسوف يتم إعادة الدعم مرة أخرى له، ويتم هذا عن طريق تعاون وزارة التموين مع مصلحة الهجرة والجوازات.

‏الفئة الثانية: وهي الاشخاص المعتدية على الأراضي الزراعية فالأشخاص التي تعتدي على الأرض الزراعية الخاصة بالأشخاص الآخرين دون وجه حق وتم تقديم البلاغات ضدهم يتم منع الدعم بكافة أشكاله عنهم سواء التموين أو الحصول على الأسمدة وغيرها من أشكال الدعم المختلفة، ويتم هذا الأمر عن طريق تعاون وزارة الزراعة مع وزارة العدل ولكن مع أستمرار صرف حصتهم من الخبز.

أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين

‏هناك أيضًا حالات كثيرة يتم بسببها وقف دعم التموين عن الشخص وهي: