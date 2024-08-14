أهم قرارات مجلس الوزراء العراقي التي اتخذها في جلسته الأخيرة

قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2024، حيث انعقد مجلس الوزراء وتم تناول عدد من القرارات الهامة التي تهم الشأن العام، حث فيها المجلس على حماية الوطن وتطوير مشروعاته واستكمالها، كما أقر بعض الاستثناءات لتسهيل استكمال عددا من المشروعات، نبين في الأسطر التالية أهم هذه القرارات.

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة

عقد مجلس الوزراء جلسته امس الثلاثاء 13 أغسطس 2024، ومن اهم القرارات التي اتخذها المجلس التالي:

القرار التفاصيل تحسين الخدمات للمواكب الحسينية وجه السوداني الوزارات والجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات اللازمة للمواكب الحسينية في المحافظات التي تشهد مسير الزائرين إلى كربلاء المقدسة. تقليل مواكب المسؤولين شدد السوداني على ضرورة تقليل مواكب المسؤولين والحد من مواكب الضباط، وتوجيه الجهات المعنية بتدقيقها. مكافحة المخدرات أكد السوداني ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة ضد المتاجرين بالمخدرات، موجهاً الوزارات بدعم وزارتي الصحة والداخلية في التوعية بمخاطر هذه الآفة. تخصيص مبالغ لمديرية المخدرات وافق مجلس الوزراء على تخصيص (1) مليار دينار شهرياً لوزارة الداخلية لدعم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. قرارات إصلاحية اقتصادية أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الإصلاحية لضغط النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.

مشاريع جديدة واستثناءات أقرها مجلس الوزراء