أهم قرارات مجلس الوزراء العراقي التي اتخذها في جلسته الأخيرة

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
أهم قرارات مجلس الوزراء العراقي التي اتخذها في جلسته الأخيرة
أهم قرارات مجلس الوزراء العراقي

قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2024، حيث انعقد مجلس الوزراء وتم تناول عدد من القرارات الهامة التي تهم الشأن العام، حث فيها المجلس على حماية الوطن وتطوير مشروعاته واستكمالها، كما أقر بعض الاستثناءات لتسهيل استكمال عددا من المشروعات، نبين في الأسطر التالية أهم هذه القرارات.

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة

عقد مجلس الوزراء جلسته امس الثلاثاء 13 أغسطس 2024، ومن اهم القرارات التي اتخذها المجلس التالي:

القرارالتفاصيل
تحسين الخدمات للمواكب الحسينيةوجه السوداني الوزارات والجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات اللازمة للمواكب الحسينية في المحافظات التي تشهد مسير الزائرين إلى كربلاء المقدسة.
تقليل مواكب المسؤولينشدد السوداني على ضرورة تقليل مواكب المسؤولين والحد من مواكب الضباط، وتوجيه الجهات المعنية بتدقيقها.
مكافحة المخدراتأكد السوداني ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة ضد المتاجرين بالمخدرات، موجهاً الوزارات بدعم وزارتي الصحة والداخلية في التوعية بمخاطر هذه الآفة.
تخصيص مبالغ لمديرية المخدراتوافق مجلس الوزراء على تخصيص (1) مليار دينار شهرياً لوزارة الداخلية لدعم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
قرارات إصلاحية اقتصاديةأقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الإصلاحية لضغط النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.

مشاريع جديدة واستثناءات أقرها مجلس الوزراء

  • وافق المجلس على استثناء الشركات الفائزة من الشروط المثبتة بشرط تسجيل فرع لها في العراق.
  • إنشاء سايلوات جديدة : وزارة التجارة ستقوم بإنشاء 3 سايلوات جديدة في النجف والأنبار والمثنى.
  • استكمال المشاريع المتلكئة: مثل تأهيل مستشفى الإمام علي وتطوير جامعة ميسان، ومشاريع أخرى مثل الأعمال التكميلية لبناء قسم التربية في الأنبار.
  • تخصيص أراضٍ لمشاريع جديدة: فرز وتخصيص الأرض لإنشاء ساحة عباس بن فرناس بالقرب من مطار بغداد.
  • التعاون الأكاديمي للشرطة: تهيئة مقاعد دراسية للدول العربية في كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الأمني.
معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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