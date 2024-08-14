متى موعد الدخول المدرسي 2025 ؟.. ورزنامة العطل المدرسية للموسم الدراسي الجديد

لم يتبقى سوى أيام قليلة على انتهاء العطلة الصيفية مما جعل الجميع يتساءل عن موعد الدخول المدرسي 2025 وذلك من أجل الاستعداد للدراسة وتجهيز جميع المستلزمات الخاصة بالدراسة، ويجب العلم أن الكوادر التعليمية تبدأ العام الدراسي قبل الطلاب وذلك من أجل تجهيز المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب لذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب بالرد على جميع التساؤلات وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد الدخول المدرسي 2025

بعد التساؤلات العديدة حول موعد الدخول المدرسي 2025 قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالإعلان عن الموعد النهائي والذي من المقرر أن يكون يوم 9 من سبتمبر 2024 بينما الموعد المحدد لأقسام التربية الغير منتظمة هو 30 من سبتمبر كما أوضحت أنه سوف يتم الدراسة بشكل فعلي بعد أن تبدأ جميع المراحل التعليمية.

رزنامة العطل المدرسية بالمغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب عن قائمة العطلات الرسمية وهي: