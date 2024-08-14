الداخلية العراقية تعلن عن خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد 2024

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
الداخلية العراقية تعلن عن خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد 2024
جواز السفر الإلكتروني في العراق

في إطار الجهود الحكومية العراقية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اعتماد نظام إصدار جواز السفر الإلكتروني العراقي، هذا النظام الجديد يهدف إلى تسريع عملية استخراج الجوازات وتسهيل الإجراءات، تعد الخطوات المتبعة لإصدار جواز السفر الإلكتروني في العراق بمثابة نقلة نوعية في مجال الخدمات العامة، مما يسهل العملية على المواطنين، حيث يتيح لهم تقديم الطلبات من منازلهم، مما يوفر الوقت والجهد، هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة العراقية بتحديث عملياتها الحكومية وتقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة للمواطنين.

طريقة الحصول على جواز السفر إلكترونيا

يوفر جواز السفر الإلكتروني مزايا مثل سرعة الإجراءات، وتقليل الحاجة للتعاملات الورقية، بالإضافة إلى تعزيز الأمان من خلال تقنيات حديثة، يمكنك التقديم عليه من خلال الرابط الخاص به من هنا، واتباع الإجراءات التالية:

أولا حجز الموعد بإدخال البيانات التالية:

المعلومات المطلوبةالتفاصيل
الاسم الرباعييُدخل باسم المتقدم الكامل
رقم الهاتفيُستخدم لتأكيد الهوية
الرقم الوطنيمن البطاقة الوطنية الموحدة
اختيار المحافظةمكان الإقامة الحالي
العنوانالعنوان التفصيلي للمتقدم
اختيار مركز التقديمالموقع المرغوب للمراجعة

اختيار نوع الجواز يحتاج المتقدم بعد ذلك إلى اختيار نوع الجواز المطلوب، والذي يتضمن الخيارات التالية:

نوع الجواز
جواز السفر العادي
جواز السفر الخاص
جواز السفر للخدمة
جواز السفر الدبلوماسي
جواز السفر البحري

اختيار نوع الإصدار يمكن للمواطنين أيضًا اختيار نوع الإصدار المناسب من بين الخيارات التالية:

نوع الإصدارالوصف
إصدار لأول مرةللمستخرجين الجدد
تجديد الجوازلتحديث المعلومات القديمة
إصدار بديل للجواز المفقودفي حالة فقدان الجواز القديم
إصدار بديل للجواز التالفعند تعرض الجواز للتلف

الوثائق المطلوبة للاستخراج جواز السفر

لتتمكن من الحصول على جواز السفر لابد من تقديم المستمسكات التالية:

الوثيقةالمتطلبات
البطاقة الشخصيةالبطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية
شهادة الجنسيةضرورية لجميع المتقدمين
بطاقة السكنمطلوبة للمقيمين داخل العراق
تصريح بنكيصك مصدق بقيمة 25 ألف دينار عراقي
صور شخصيةصورة حديثة لمقدم الطلب
معلومات ولي الأمرمطلوبة لمن هم أقل من 18 سنة
معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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