الداخلية العراقية تعلن عن خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد 2024

في إطار الجهود الحكومية العراقية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اعتماد نظام إصدار جواز السفر الإلكتروني العراقي، هذا النظام الجديد يهدف إلى تسريع عملية استخراج الجوازات وتسهيل الإجراءات، تعد الخطوات المتبعة لإصدار جواز السفر الإلكتروني في العراق بمثابة نقلة نوعية في مجال الخدمات العامة، مما يسهل العملية على المواطنين، حيث يتيح لهم تقديم الطلبات من منازلهم، مما يوفر الوقت والجهد، هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة العراقية بتحديث عملياتها الحكومية وتقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة للمواطنين.

طريقة الحصول على جواز السفر إلكترونيا

يوفر جواز السفر الإلكتروني مزايا مثل سرعة الإجراءات، وتقليل الحاجة للتعاملات الورقية، بالإضافة إلى تعزيز الأمان من خلال تقنيات حديثة، يمكنك التقديم عليه من خلال الرابط الخاص به من هنا، واتباع الإجراءات التالية:

أولا حجز الموعد بإدخال البيانات التالية:

المعلومات المطلوبة التفاصيل الاسم الرباعي يُدخل باسم المتقدم الكامل رقم الهاتف يُستخدم لتأكيد الهوية الرقم الوطني من البطاقة الوطنية الموحدة اختيار المحافظة مكان الإقامة الحالي العنوان العنوان التفصيلي للمتقدم اختيار مركز التقديم الموقع المرغوب للمراجعة

اختيار نوع الجواز يحتاج المتقدم بعد ذلك إلى اختيار نوع الجواز المطلوب، والذي يتضمن الخيارات التالية:

نوع الجواز جواز السفر العادي جواز السفر الخاص جواز السفر للخدمة جواز السفر الدبلوماسي جواز السفر البحري

اختيار نوع الإصدار يمكن للمواطنين أيضًا اختيار نوع الإصدار المناسب من بين الخيارات التالية:

نوع الإصدار الوصف إصدار لأول مرة للمستخرجين الجدد تجديد الجواز لتحديث المعلومات القديمة إصدار بديل للجواز المفقود في حالة فقدان الجواز القديم إصدار بديل للجواز التالف عند تعرض الجواز للتلف

الوثائق المطلوبة للاستخراج جواز السفر

لتتمكن من الحصول على جواز السفر لابد من تقديم المستمسكات التالية: