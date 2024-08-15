لولو مع أولادك طول اليوم.. تردد قناة وناسة 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية بدون تشويش وجودة HD

جميع الأباء والأمهات يبحثون بشكل يومي تقريباً عن تردد قناة وناسة 2024 الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة وذلك حيث تُعد هي القناة الأفضل في تقديم المحتوى الذي يخص الأطفال من عمر عام واحد، فالقناة تعمل على تقديم محتوى ترفيهي يعمل على تسلية الأطفال وكذلك محتوى تعليمي بشكل كارتوني حتى يتعلموا منه بسهولة، لذلك فتحرص جميع الأسر في الوطن العربي على أن تكون تلك القناة أساسية بالنسبة لأطفالهم بدلاً من الهاتف المحمول لما فيه من أضرار.

تردد قناة وناسة 2024 الجديد

نقدم لكم تردد قناة وناسة 2024 الجديد وذلك بعد أن تم تغييره من جانب إدارة القناة في وقت سابق حيث تعمل على تحديث جودة الصوت والصورة بالنسبة للمحتوى المقدم، ولعل الشخصية الرئيسية لهذه القناة هي “لولو” التي تقدم الأناشيد والأغاني للأطفال سواء أن كانت تلك الأغاني ترفيهية أو تعليمية مثل تعليم الحروف والأرقام وأسماء الحيوانات والخضروات والفواكه وغيرها، ومن أبرز تِلك الأغاني هي:-

يا غنماتي ماء ماء.

شيكا وشيكو – الشرطة.

لولو الشطورة ما في مني – بنوته كيوت.

يمي يمي يا مامي.

ماذا تشتري لولو بالمول.

ميدو بيلعب بالكبريت.

شو بقولوا الحيوانات يا لولو.

حنامي حنامي – أغنية الحرامي والشرطة.

شو صار عند الدكتور مع لولو.

ميدو ضربها للولو.

لولو صارت شرطية.

القطة قطة كيوت.

زغ زغ زغتها لولو.

ماما ماما شو يا لولو.

لوليات صغار.

ليكا أختي الغيورة.

ضبط تردد قناة وناسة 2024

يمكنكم ضبط تردد قناة وناسة 2024 الجديد على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من خلال البيانات التالية:-