“سجل الآن “.. بالخطوات طريقة التسجيل في منحة كبار السن بعمان 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

Daren wasef تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“سجل الآن “.. بالخطوات طريقة التسجيل في منحة كبار السن بعمان 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

تعتبر منحة كبار السن واحدة من أفضل المنح التي تم اطلاقها من جانب الحكومة العمانية خلال الفترة الأخيرة، وذلك لكي يتم اعانة فئة كبار السن من المواطنين من خلال تقديم دعم مالي، ويتم تقديمه بعد دراسة الأهلية من خلال التأكد من توافر جميع الشروط والضوابط التي نوهت عنها الجهات المختصة، تابع الآن ما نوضحه في هذا الاطار.

شروط التسجيل في منحة كبار السن بعمان

لكي يتم الحصول على منحة كبار السن في عمان، نجد أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط الهامة التي يجب أن تتوفر، وتتمثل فيما يلي:

  • من الضروري ان يكون المتقدم عمره 60 عام فيما فوق.
  • يشترط أن يكون المتقدم عماني الجنسية، ومقيم كذلك بالسلطنة بشكل دائم.
  • يجب تقديم جميع الوثائق التي تثبت وضعه الاقتصادي.
  • ألا يستفيد المتقدم من المنح أو المساعدات الحكومية.
  • يشترط ألا يكون المتقدم لديه مصدر دخل ثابت كل شهري.
  • يجب كذلك أن تكون سجلاته الجنائية خالية من أي أحكام قضائية.

التسجيل في منحة كبار السن بعمان 2024

يمكن التسجيل في منحة كبار السن في عمان بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحماية الاجتماعية في عمان.
  • يتم الدخول الى الخدمات الالكترونية المتاحة.
  • اختيار ايقونة التسجيل في منحة كبار السن في عمان.
  • يتم تدوين جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • ثم يتم تحضير جميع المستندات اللازمة التي تثبت استحقاق المتقدم لهذه المنحة، على أن يتم تحميل جميع المستندات والملفات بصيغة PDF.
  • الضغط على ايقونة ارسال.
معلومات الكاتب
Daren wasef

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