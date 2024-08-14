“ادفع 305 وخدها بساعتين”.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وكيفية استخراجها من السجل الذكي

بعض المواطنين تلك الأيام يتساءلون عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي، وذلك للبدء في استخراجها، حيث من الضروري أن يتم شراءها حتى يتم الحصول على البطاقة الشخصية، والتي تحمل بيانات المواطن التي تعد عبارة عن تاريخ الميلاد والديانة والمهنة ومكان الإقامة والرقم القومي والاسم، ويتم إصدار البطاقة الشخصية من إحدى الجهات المختصة داخل جمهورية مصر العربية، وقبل أن يتم شراء استمارة بطاقة الرقم القومي، يجب معرفة السعر ومعرفة الشروط اللازمة حتى يتم شرائها.

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة 2024

تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي، وذلك البدء في شراء البطاقة الشخصية، لذا تعد أسعار الاستمارة عبارة عن الآتي:

في حال القيام باستخراج بطاقة تبعا للإصدار القياسي، فإن تكلفتها تصل إلى 50 جنيه، ومدة استخراجها تصل إلى 15 يوم.

في حال شراء نموذج الإجراء السريع، سيتم استلام البطاقة الشخصية بعد مرور ثلاث أيام، وتكلفة الاستمارة تبلغ 125 جنيه.

بالنسبة لعملية شراء الاستمارة التي تأتي تبعا للإجراء السريع، فإن قيمتها تبلغ 175 جنيه ويتم استلامها خلال 24 ساعة.

يمكن استخراج البطاقة خلال ساعتين، وذلك من خلال اختيار نظام VIP الذي تقدر قيمته بحوالي 305 جنيه.

خطوات استخراج الوثائق من السجل الذكي

تقدم ماكينات السجل الذكي خدمة الحصول على الوثائق بكل سهولة، سواء كانت البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد وغيرها، لاستخراج الوثائق من ماكينة السجل المدني الذكي، اتبع هذه الخطوات: