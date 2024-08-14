وحش هواتف سامسونج الجديدة.. تعرف على مواصفات هاتف samsung s23 ultra

تعمل شركة سامسونج من الحين الى الاخر على اصدار هاتف جديد بمواصفات قياسية وقد أعلنت على طرح وحش الهواتف الجديدة من سامسونج وهو أس 23 الترا وقد صرحت الشركة بأن الهاتف يضم العديد من المواصفات القياسية ويوجد به العديد من المزايا التي يجب الإطلاع عليها قبل الشراء سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواصفات هاتف samsung s23 ultra

تعد مواصفات الهاتف الاساسية من أكثر الامور التي يفضلها العديد من الأشخاص ويجب التعرف عليها قبل شراء أي هاتف، وبعد اعلان سامسونج على إصدار هاتف samsung s23 ultra يرغب البعض التعرف على مواصفاته وهي كالاتي:

معالج الهاتف ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 2 تكنولوجيا 4 نانو التخزين \ الرام 256/512/1000 جيجا مع 8/12 جيجا رام كاميرا الهاتف خلفية رباعية 200+10+10+12 م.ب. / امامية 12 م.ب. نوعية الشاشة 6.8 بوصة بدقة 1440×3088 بها ثقب صغير نظام تشغيل الهاتف اندرويد 13 سعة البطارية 5000 مللي أمبير

ما هي مميزات هاتف samsung s23 ultra

بعد التعرف على مواصفات الهاتف الأساسية يتساءل البعض على المميزات الجديدة الخاصة بالهاتف، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: