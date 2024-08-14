ملحمة تاريخية في مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني تعرف على مواعيد عرضه 

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أفضل المسلسلات التركية التي تم عرضها في الفترة الأخيرة، ولاقى إقبال كبير على مشاهدة من قبل العديد من محبي الدراما التركية حول العالم، وبعد انتهاء الجزء الأول، يتساءل البعض على موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل للتعرف على الأحداث الجديدة به، كما يجب الاطلاع على تردد القنوات الناقلة للمسلسل سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتساءل العديد من متابعين المسلسل على الموعد الرسمي لعرضة، وقد تم التأكيد بأنه لم يتم الانتهاء من تصوير الجزء الثاني الي الان، وقد تم التوضيح بأنه من المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل وسيتم عرضة في شهر سبتمبر إذا تم الانتهاء من تصويره.

القنوات العارضة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يوجد بعض القنوات التلفزيونية المختصة بعرض المسلسلات التركية، ومن أبرز هذه القنوات العارضة لمسلسل المؤسس عثمان الآتي:

تردد قناة الجزائرية: على النايل سات

التردد:12034

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

وقد أعلنت إدارة القناة أيضاً بأنه تم العمل على تحديث التردد الخاص بهم على عرب سات التردد الجديد للقناة كالاتي:

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: عربسات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ثلاثة أرباع

الجودة: HD

تردد قناة TRT التركية

تعتبر قناة تي أر تي من أفضل القنوات التركية التي تهتم بعرض المسلسلات المتنوعة وخاصة التركي، وتساءل البعض على التردد الجديد الخاص بالقناة وقد تم التوضيح بأنه كالتالي: