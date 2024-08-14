موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025 وإجازات العام الدراسي الجديد

يرغب جميع الطلاب وأولياء الأمور في معرفة بداية العام الدراسي الجديد للتحضير وشراء اللوازم المدرسية الضرورية قبل بدء الدراسة، ومن الضروري أيضا وضع خطة للعام الدراسي الجديد تشمل مواعيد بدايته ونهايته مواعيد الأجازات الرسمية، وجدول امتحانات الطلاب، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد الدراسة والتقويم الدراسي لهذا العام.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025

أكدت وزارة التعليم في العراق أن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 سيبدأ في بداية شهر أكتوبر 2024 للإداريين، بينما سيبدأ للطلاب في نفس الشهر كما في كل عام دراسي، ومن المتوقع أن ينتهي الفصل الدراسي في يناير 2025، مع التأكيد على ثبات هذا الموعد وعدم تغييره، وقد قامت الوزارة بتجهيز بعض المدارس استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد.

إجازات العام الدراسي الجديد

وضعت وزارة التعليم الجدول الزمني للعطل الرسمية خلال عام الدراسي الجديد في العراق وهي كالتالي: