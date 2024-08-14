موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025 وإجازات العام الدراسي الجديد

يرغب جميع الطلاب وأولياء الأمور في معرفة بداية العام الدراسي الجديد للتحضير وشراء اللوازم المدرسية الضرورية قبل بدء الدراسة، ومن الضروري أيضا وضع خطة للعام الدراسي الجديد تشمل مواعيد بدايته ونهايته مواعيد الأجازات الرسمية، وجدول امتحانات الطلاب، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد الدراسة والتقويم الدراسي لهذا العام.
موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق 2024/ 2025
أكدت وزارة التعليم في العراق أن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 سيبدأ في بداية شهر أكتوبر 2024 للإداريين، بينما سيبدأ للطلاب في نفس الشهر كما في كل عام دراسي، ومن المتوقع أن ينتهي الفصل الدراسي في يناير 2025، مع التأكيد على ثبات هذا الموعد وعدم تغييره، وقد قامت الوزارة بتجهيز بعض المدارس استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد.
إجازات العام الدراسي الجديد
وضعت وزارة التعليم الجدول الزمني للعطل الرسمية خلال عام الدراسي الجديد في العراق وهي كالتالي:
- في يناير 2025 سيتم الاحتفال برأس السنة الميلادية.
- ستقام احتفالية وطنية بمناسبة عيد الجيش العراقي في السادس من يناير عام 2025.
- في اليوم الثامن والعشرين من أبريل 2025 الذي يوافق 29 رمضان 1447، يُحتفل دينيا بعيد الفطر المبارك، وتستمر العطلة لمدة ثلاثة أيام.
- في يوم 7 يوليو 2025 يحتفل دينيا بعيد الأضحى المبارك، ويمتد إجازة العيد لمدة أربعة أيام، وهو يوافق 9 ذو الحجة 1447.
- في 14 يوليو 2025 سيتم الاحتفال بيوم الجمهورية الوطني في العراق.
- يوافق الاحتفال الديني بيوم عاشوراء يوم 10 من شهر محرم 1447.
- سيكون يوم 12 من شهر ربيع الأول 1447 في العراق عطلة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.