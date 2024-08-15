موعد بدء التسجيل في المرحلة الثانية في سكنات عدل 3 مع خطوات التسجيل

انتهت المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في الجزائر عن بدء تسجيل المرحلة الثانية عام 2024، وتم استقطاب مليون مسجل خلال الأيام الأولى من المرحلة الأولى، وهذا يعكس نجاحها واستحسان المواطنين الجزائريين للحصول على وحدات سكنية من خلال البرنامج، تابعوا المواعيد القادمة للحصول على المزيد من التفاصيل حول المرحلة الثانية.

موعد التسجيل في المرحلة الثانية في سكنات عدل 3

لم تعلن وزارة الإسكان والعمران بعد عن تاريخ بدء المرحلة الثانية لتسجيل سكنات عدل 3، ولكنها تؤكد أنها تعمل حاليا على مراجعة طلبات المرحلة الأولى، وسيتم اختيار الطلبات التي لا تتوافق مع الشروط وتحديد عدد المستحقين الفعليين للوحدات السكنية، وتقول الوزارة إن تسجيل المرحلة الثانية سيبدأ بعد استكمال مراجعة الطلبات من المرحلة الأولى، التي من المتوقع إتمامها في 18 يوليو 2024.

خطوات التسجيل في المرحلة الثانية من سكنات عدل 3

ستقوم وكالة عدل بالإعلان عن بدء التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج سكنات على المتقدمين أن يستوفوا جميع الشروط والإجراءات من أجل الحصول على وحدة سكنية، لضمان توزيع الشقق بشكل عادل، وسيتم تحديد خطوات التسجيل على النحو التالي: