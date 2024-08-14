” استعلم الآن من المنزل ” .. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات

تعتبر منصة مظلتي هي منصة إلكترونية تستخدم للاستعلام عن الخدمات الاجتماعية في العراق، وقد اطلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق خدمة امكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بسهولة من خلالها، وذلك للتعرف على مدى استحقاق الدعم لعدد من الفئات المستحقة في العراق تبعًا لعدد من الشروط والضوابط الهامة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن اجراء الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي، من خلال اتباع ما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

الضغط على ايقونة تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

الوصول إلى قسم الاستعلام.

اختيار خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف المحمول.

النتائج

بعد إدخال البيانات المطلوبة والنقر على زر “استعلام” أو “بحث”، سيظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة إذا كنت مشمولًا.

بعد إدخال البيانات المطلوبة والنقر على زر “استعلام” أو “بحث”، سيظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة إذا كنت مشمولًا. يمكن ان يتم تحميل أو طباعة القائمة.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك عدد من الشروط والضوابط الهامة لكي يتم الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، وتتمثل فيما يلي: