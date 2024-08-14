خطة وزير التربية والتعليم في المرحلة الثانوية لإعادة هيكلة المناهج وما هي المناهج الجديدة

خطة وزير التربية والتعليم في المرحلة الثانوية حيث يعتبر شخصية محورية في هيكلية الحكومة، و يلعب دورا أساسيا في تطوير وتحسين نظام التعليم في البلاد و يتولى هذا المنصب مسؤوليات كبيرة تتعلق بصياغة السياسات التعليمية وتطبيقها، وتنظيم وتوجيه كافة الأنشطة المرتبطة بالقطاع التعليمي كما يعتبر حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع التربوي، حيث يقوم بدور فعال في تحديد الأهداف التربوية والاستراتيجية.

خطة وزير التربية والتعليم في المرحلة الثانوية

سنقدم لكم خطة وزير التربية والتعليم في المرحلة الثانوية الذي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر ويكون كالتالي:

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، عن خطة جديدة لتطوير التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024/2025 تتضمن الخطة تقليص عدد المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي من عشرة إلى ستة مواد أساسية،

إدخال تغييرات على المناهج حيث سيتم استبدال مناهج الكيمياء والفيزياء بمادة العلوم المتكاملة.

تعديل مادة الجغرافيا لتصبح مادة تخصصية للشعبة الأدبية في السنة التالية.

ستصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، في حين سيبقى عدد من المواد الأخرى مثل اللغة العربية و الرياضيات و التاريخ و الفلسفة والتربية الدينية ضمن المنهج.

تعديلات جديدة في مناهج الثانوية العامة

الإعلان عن خطة وزير التربية والتعليم في المرحلة الثانوية الدكتور محمد عبد اللطيف، عن تعديلات شاملة على مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي، بدءا من العام الدراسي 2024/2025 والتفاصيل الهامة كالآتي: