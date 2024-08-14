كيفية تسجيل المواليد عبر منصة أبشر 1446 وطلب إصدار شهادة الميلاد إلي العنوان الوطني

تسجيل المواليد عبر منصة أبشر، تعد هذه الخدمة هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، والتي يمكن من خلالها تسجيل المواليد الجدد إلكترونيا دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، وبالإضافة إلى ذلك توفر المنصة إمكانية توصيل وثائق شهادات الميلاد إلى العنوان الوطني للمستفيد، وفي سطور مقالنا التالية سوف نقوم بتوضيح خطوات التسجيل والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمة.

خطوات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر

لتسجيل المواليد عبر منصة أبشر يتم اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من هنا.

اختر أيقونة أبشر أفراد ثم أدخل بياناتك المطلوبة لتسجيل الدخول إلى حسابك وبعدها اضغط علي زر تسجيل الدخول.

من القوائم المتاحة اختر خدمة الأحوال المدنية.

اضغط على خيار خدمة تسجيل المواليد.

بعد الانتقال إلى الصفحة الجديدة اقرأ الشروط ثم اضغط على زر التالي.

أدخل بيانات المولود الجديد بشكل دقيق ثم اضغط على زر التالي.

اختر خدمة طلب توصيل الوثائق ثم قم بتأكيد العنوان الوطني واضغط على زر التالي.

قم بدفع رسوم التوصيل واستكمل عملية حفظ الطلب.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات سوف يتم إستخراج شهادة الميلاد وإرسالها إلى العنوان الوطني المسجل.

شروط تسجيل المواليد عبر منصة أبشر

لتسجيل المواليد عبر منصة أبشر يجب استيفاء الشروط التالية: