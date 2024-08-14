ابسطي عيالك ونزلي ليهم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 

يبحث كثير من العائلات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد لتنزيل القناة، حيث أنها القناة الأولى المفضلة لدى الكثير من الأطفال وأولياء أمورهم، وذلك لأنها قناة متفردة ومتميزة في عالم الأطفال، فهي تقدم محتوى هادف يخدم الأطفال ويعمل على تعليمهم التعليم الجيد عن طريق الأغاني والأناشيد، حيث تقدم القناة النصائح وإرشادات تعليم للاطفال عن طريق الأغاني والأناشيد، وتعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الفريدة من نوعها وخاصة في الشرق الأوسط و الوطن العربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تعتبر القناة ذات محتوى هادف يعشقها الأطفال و الكبار، حيث تقدم القناة كل ما هو متميز للأطفال وتعليمهم كل الأشياء المفيدة لهم بطريقة جذابة وبسيطة، ولضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد نتبع الاتي:

القمر الصناعي النايل سات

التردد الخاص بالقناة 11274.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل التصحيح ¾.

القمر الصناعي عرب سات

التردد الخاص 11310.

عدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز ¾.

ما هي مميزات قناة طيور الجنة؟

تتميز قناة طيور الجنة بأنها قناة تعليمية ثقافية تعمل طوال الليل والنهار ليس لديها أي هم سوي الأطفال وكيفية تعليمهم وتربيتهم بالشكل السليم وتوصيلهم الى شباب يعلم مدى القيم والمبادئ ومن مميزات قناة طيور الجنة الآتية: