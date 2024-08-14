جوده HD!!! القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري على الأقمار الصناعية المختلفة

تعتبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري، من أكثر ما يبحث وهم عشاق وجماهيرة كرة القدم، حيث تقام المباراة مساء اليوم، وتكون تلك المباراة ضمن المباريات المؤجلة من الجولة رقم 33 لبطولة الدوري المصري الممتاز، واستطاع النادي الاهلي بأن يحسم لقب الدوري رسميًا قبل المباراة، بعد فوزه على منافسه فريق بيراميدز وتصدره الصدراة بمفردة، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية موعد بدء المباراة وكذاك القنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

حيث إنه من المقرر بأن تكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس المجانية المفتوحة، وبالأخص سيتم عرض المباراة على قناة أون تايم سبورت 1، فيما تصدر النادي الأهلي صدارة الدوري برصيد 84 نقطة من 32 مباراة، بينما يكون فريق إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من 32 مباراة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي

يكون موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، مساء اليوم الاربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تقام المباراة على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة رقم 33 من مباريات الدوري، ومن المتوقع بأن يكون تشكيل النادي الأهلي ضد نادي إنبي في مباراة اليوم ويكون على النحو التالي: