خطة الوزارة لإعادة هيكلة الثانوية العامة وما هي المناهج الجديدة

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استراتيجية جديدة شاملة ستدخل حيز التنفيذ في العام الدراسي 2024/2025، وتستهدف هذه الاستراتيجية تحديث وتطوير المناهج الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية مع التركيز على تخفيف الأعباء الدراسية التي كانت تثقل كاهل الطلاب في السنوات السابقة، هذا التحديث ليس مجرد تغيير في عدد المواد الدراسية بل يشمل أيضا إعادة هيكلة شاملة للمحتوى التعليمي بحيث يتم تقديمه بطريقة أكثر سلاسة و توازنا.

خطة الوزارة لإعادة هيكلة الثانوية العامة

أحد أبرز ملامح هذا التغيير هو تقليص عدد المواد الدراسية التي يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي من عشرة مواد إلى ست مواد فقط، هذا التحول يهدف إلى توفير وقت أكبر للطلاب للتركيز على المواد الأساسية دون التشتت في عدد كبير من الدروس:

ستصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح و رسوب خارج المجموع، مما يعني أن الطلاب لن يشعروا بضغط إضافي للحصول على درجات عالية في هذه المادة لتحقيق معدلاتهم العامة.

كما يشهد العام الدراسي الجديد تطبيق منهج العلوم المتكاملة للمرة الأولى ليحل محل المناهج التقليدية في الكيمياء والفيزياء، هذا المنهج المدمج يسعى إلى تقديم مفاهيم العلوم بشكل أكثر ترابطا وشمولية، مما يساعد الطلاب على فهم العلاقات بين مختلف فروع العلوم الطبيعية بشكل أفضل.

سيتم إلغاء مادة الجغرافيا من منهاج الصف الأول الثانوي، لتصبح مادة تخصصية فقط لطلاب الشعبة الأدبية في العام التالي.

أما فيما يتعلق بالمواد الدراسية التي سيتعين على طلاب الصف الأول الثانوي دراستها في العام الدراسي الجديد تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق.

بالإضافة إلى المواد غير المضافة إلى المجموع مثل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية التي ستظل مواد يحتاج الطالب إلى اجتيازها بنجاح لكنها لن تؤثر على معدله الإجمالي.

إعادة تصميم المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية إعادة تصميم المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية تمت وفق أسس علمية دقيقة، حيث استعانت الوزارة بخبراء ومتخصصين في مجالات التعليم المختلفة لضمان جودة المحتوى و توازنه: