مواصفات هاتف Realme C63 ذات إمكانيات فائقة 2024 والسعر اقتصادي

كشفت شركة ريلمي عن إصدارها الجديد ريلمي سي 63 حيث يتم مقارنة بمواصفات عالمية نظرا إلي احتوائه علي مواصفات متميزة الصنع مما تعادل المواصفات المتوازية، علما بانة من خلال الموضوع سنوضح لكم المواصفات التي يحتوي عليها الهاتف، أيضا مميزاته وعيوبه بالإضافة إلي سعر الهاتف إليكم كافة التفاصيل الأتية.

مواصفات هاتف ريلمي سي 63

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بشهادة معتمدة ip54.

يعمل أيضا تركيب شريحتين اتصال 4G، كما يدعم تركيب كارت ميموري أيضا.

يدعم الهاتف خاصية البصمة عن طريق الوجه.

يدعم أيضا خاصية NFc.

يدعم أيضا بصمة الأصبع.

يحتوي علي كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، احتوائه أيضا علي عدسة مساعدة علي التصوير الممتاز.

يحتوي علي كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل، يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 720@30fPs.

يدعم الهاتف منفذ السماعات أل 3.5 مللي.

يتاح الهاتف بالونين هما الأزرق والأخضر.

يحتوي الهاتف علي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقدرة 45 وآت.

هذا الهاتف يأتي بأبعاد 167.3في 76.7في 7ز

أسعار هاتف ريلمي سي 63

تم تسعير هذا الهاتف في السوق الإندونيسي لنسخة أل 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 125 دولار.

أما سعر النسخة أل 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 140 دولار.

عيوب هاتف ريلمي سي 63