سدد غرامتك بسرعة قبل ما تتضاعف.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 وطريقة سداد الغرامة 

يعتبر رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة من أهم الأمور التي تشغل بال المواطنين وخاصة سائقي السيارات حتى يستطيعوا الاستعلام ومعرفة قدر الغرامات الموقعة على سياراتهم، ومن تلك النقطة يحددون موعد دفع الغرامة مباشرة او يكون هناك تقسيط الغرامة إذا كانت كبيرة، وقد وفرت الحكومة رابطًا إلكتروني لمساعدة المواطنين في الاستعلام عن غرامات المرور.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024

وفرت الحكومة رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة يستطيع من خلاله المواطن معرفة قيمة الغرامة وبالتالي يتخذ قراره في طريقة تسديدها هل هي غرامة فورية أم يتم دفعها على أقساط؟ ومن خطوات الاستعلام عن الغرامة الآتي:

دخول موقع بوابة أورو الرسمية.

اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.

اختيار تبويب غرامات المرور.

اختار رمز الشرطة الألمانية للغرامات المرورية.

تسجيل بيانات السيارة مثال الرقم التسجيلي والذي عن طريقة تظهر كل بيانات السيارة.

اضغط على تبويب استعلام.

تظهر نتيجة الاستعلام شاملًا المخالفات المرورية.

خطوات سداد الغرامات المرورية

يجب تسديد الغرامات المرورية بسرعة قبل أن تتضاعف ويصبح عليها فوائد وغرامات تأخير، لذلك قامت الحكومة بتوفير مواقع إلكترونية موثوق بها يمكنك عن طريقها السداد الفوري للغرامة بالطريقة المناسبة التي يوفرها لك الموقع ويمكن سداد الغرامة عن طريق: