حياتك كلها هتتغير بمكالمة واحدة.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024.. حقق حلمك بالحصول على الجائزة الكبرى 

يبحث الكثير من المواطنين العرب عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث أصبحت مسابقة الحلم من أشهر المسابقات في الوطن العربي بل من دون مبالغة أصبحت من أشهر المسابقات على مستوى العالم، حيث تقدم إدارة المسابقة عدة جوائز مالية قيمة، لكي تحث المواطنين على الإقدام للمشاركة في ذلك الحلم وتتفاوت الجوائز بين المراكز الثلاثة، حيث يختلف كل مركز في جائزته عن الآخر ويتم الإعلان دائمًا عن المسابقة وطرق الاشتراك عن طريق قناة Mbc ويقدم الجوائز المذيع مصطفى الأغا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أصبحت مسابقة الحلم تجذب الكثير من المتسابقين، حيث أنها من المسابقات العالمية ذات الجوائز القيمة التي تشجع المواطنين على الاشتراك بها ويمكنك الاشتراك عن طريق الخطوات الآتية:

إدارة المسابقة تتيح أرقام وعليك اختيار رقم الدولة التي تعيش بها.

على المتسابق الراغب في الاشتراك إرسال رسالة إلى إدارة المسابقة و بها كلمة Dream أو كلمة حلم.

انتظار رد من إدارة المسابقة تؤكد اشتراكك والموافقة عليها.

بعد تأكيد الاشتراك في المسابقة يتم إرسال المتسابق مجموعة من الأسئلة للإجابة عليها.

كلما زادت عدد الإجابات كلما زادت فرص الفوز بالمسابقة.

اعرف شروط المسابقة والحق اشترك بسرعة

لكي تشترك في المسابقة يجب أن تنطبق عليك الشروط التي وضعتها المسابقة للموافقة على الاشتراك في المسابقة ومن تلك الشروط الآتي: