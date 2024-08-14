كيفية التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر المغرب والشروط المطلوبة

أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق برنامج دعم اجتماعي مباشر للأسر المحتاجة بهدف تخفيف العبء المعيشي وتعزيز مستوى الحياة الكريمة، ويأتي هذا الدعم ضمن مبادرة حكومية لدعم الأسر ذات الدخل المحدودة، للتسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عام 2024، يجب اتباع مجموعة من الشروط والضوابط المحددة.

شروط التسجيل في الدعم الاجتماعي 2024

سن البالغ 18 عاما فما فوق، عدم الحصول على دخل ثابت، وعدم تمتع بأي نوع من التأمين الاجتماعي، والعملة والوضع الاقتصادي الحالي.

يجب أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.

يجب على المتقدم أن يكون مسجلا في السجل الاجتماعي والإنساني في الفترة السابقة.

يجب عدم تجاوز دخل الأسرة المبلغ المخصص للدعم المحدد لكل أسرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم الاجتماعي

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

صورة شهادة العجز إذا كانت هناك إعاقة.

شهادة إقامة تثبت وجود الشخص في العنوان المحدد.

خطوات التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

لتسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يرجى اتباع الإرشادات التالية:

ادخل إلى منصة الدعم المالي المباشر.

إذا كنت لا تملك حساب مسبق.

انقر على “إنشاء حساب جديد”.

أدخل المعلومات المطلوبة بدقة.

قم بإرفاق الوثائق الضرورية ثم اضغط على زر “إرسال” لتقديم الطلب.

قيمة الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب

أعلنت السلطات المغربية عن تحديد قيمة الدعم الاجتماعي وفقا لظروف الأسر المغربية المختلفة، حيث تم تحديد قيمة الدعم كالتالي: