“عالم الحيوان والطبيعة“ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على الأقمار الصناعية نايل وعربسات

مي محمود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“عالم الحيوان والطبيعة“ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على الأقمار الصناعية نايل وعربسات
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يتساءل عدد كبير من المتابعين عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد وهي من القنوات المفضلة لدى الكثير وذلك لأنها تقوم بعرض مجموعة من البرامج الوثائقية التي تتحدث عن الطبيعة وحياة الحيوانات في الغابة ويجب العلم أنه من أكثر ما يميز القناة أنه يتم استقبالها بشكل مجاني تمام ولا يحتاج تنزيلها إلى دفع رسوم أو كود تشفير، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن الآن لجميع المتابعين تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك بكل سهولة ويسر وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك باستخدام التردد الجديد وهو كالتالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
  • التردد: 11411.
  • معدل الترميز: 3000.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر عرب سات

قامت القناة بتوفير أكثر من تردد وهذا من أجل تسهيل الأمور على المتابعين وتنزيل القناة بشكل أسهل وهذا باستخدام التردد الجديد:

  • التردد: 11804.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • معدل الترميز: 27500.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تمتلك قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من البرامج الثقافية ومن أبرزها:

  • برنامج مطار دبي وهو ينقل الكواليس التي تحدث داخل المطار.
  • برنامج وقائع وأحداث وهو يعمل على نقل الأحداث التاريخية التي تحدث وتحليلها أيضا.
  • برنامج مصر القديمة وهو يقوم بالكشف عن الحضارة المصرية القديمة.
  • برنامج المنقبون عن الذهب وهو يعمل بالكشف عن الأماكن التي تحتوي على معدن الذهب.
  • برنامج سوبر كارز وهو يحرص على عرض افخم السيارات الموجودة حول العالم.
  • برنامج منازل غريبة وهو يعمل على عرض مجموعة من المنازل الغريبة الموجودة حول العالم.
معلومات الكاتب
مي محمود

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“أجمل عبارات التهنئة“ متى موعد المولد النبوي الشريف 2024/1446 في تونس
إنضم لقناتنا على تيليجرام