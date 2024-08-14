“عالم الحيوان والطبيعة“ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على الأقمار الصناعية نايل وعربسات

يتساءل عدد كبير من المتابعين عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد وهي من القنوات المفضلة لدى الكثير وذلك لأنها تقوم بعرض مجموعة من البرامج الوثائقية التي تتحدث عن الطبيعة وحياة الحيوانات في الغابة ويجب العلم أنه من أكثر ما يميز القناة أنه يتم استقبالها بشكل مجاني تمام ولا يحتاج تنزيلها إلى دفع رسوم أو كود تشفير، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن الآن لجميع المتابعين تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك بكل سهولة ويسر وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك باستخدام التردد الجديد وهو كالتالي:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر عرب سات

قامت القناة بتوفير أكثر من تردد وهذا من أجل تسهيل الأمور على المتابعين وتنزيل القناة بشكل أسهل وهذا باستخدام التردد الجديد:

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تمتلك قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من البرامج الثقافية ومن أبرزها: