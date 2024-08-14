“وكــالــة عــدل“ شروط سكنات عدل 3 والمستندات المطلوبة

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا شروط سكنات عدل 3 وهي من الأشياء التي تم التساؤل عنها بشكل متكرر من قبل المواطنين ويجب العلم أن سكنات عدل من المساعدات التي تقدمها الحكومة الجزائرية وذلك لأنها تحرص على توفير وحدات سكنية للأشخاص الذين ليس لديهم سكن ثابت وذلك من أجل توفير الاستقرار وتحسين مستوى المواطنين.

شروط سكنات عدل 3

يجب على جميع المواطنين الذين يرغبوا في التقديم على سكنات عدل 3 التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديهم وهي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم يحصل على راتب بحد أدنى 118 ألف دينار جزائري وأن يكون راتبه بحد أقصى هو 24 ألف دينار.

يشترط أن يكون عمر المواطن لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 70 عام.

من الشروط الهامة التي يجب توافرها أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن يكون المواطن قادر على تسديد الأقساط المطلوبة.

يرجى تسديد الرسوم المطلوبة وهي 25٪ من قيمة الوحدة.

يجب أن يكون المواطن ليس لديه سكن مقيد بأسمه.

المستندات المطلوبة للتقديم على سكنات عدل 3

يرجى تقديم مجموعة من الأوراق عند التقديم على سكنات عدل 3 وهي كالتالي:

صورة من البطاقة الوطنية.

عقد الزواج.

تقديم كشف حساب بنكي.

شهادة الميلاد.

عقد الإيجار.

مفردات راتب.

موعد فتح المرحلة الثانية من سكنات عدل 3

يجب العلم أنه تم فتح المرحلة الأولى في الأيام السابقة وفي الوقت الحالي يتم فرز الطلبات ومنح الموافقة للأولوية والأشخاص التي تستحق الوحدات والجدير بالذكر أنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن فتح المرحلة الثانية لسكنات عدل 3 وسوف يتم الإصدار عن كل ما هو جديد من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بهم، ويجب العلم أن التسجيل يتم من خلال الصفحة الرسمية لوكالة عدل.