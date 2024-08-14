رسمياً نظام الثانوية العامة الجديد 5 مواد دراسية فقط بكل شعبة ودمج بعض المواد وضوابط جديدة للعملية التعليمية تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد، والذي يتضمن عدد من الإجراءات التي سوف يتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل والتي تتضمن دمج بعض المواد الدراسية، وإلغاء البعض الأخر، وعدم إضافة بعض المواد إلى المجموع النهائي، وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك وفق ما أعلن عنه وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء بمقر رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة تعديلات نظام الثانوية العامة الجديد 2025، لذا وفي هذا المقال سوف نتناول أبرز ملامح هذا النظام، وكذلك الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لضبط العملية الدراسية في العام الجديد 2025.

ملامح نظام الثانوية العامة الجديد 2025

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع نظام جديد للثانوية العامة، والذي يعتمد بشكل كبير على دراسة المواد التي تواكب سوق العمل وسوق التطورات التكنولوجية التي يعيشها العالم حالياً، مع التخفيف من بعض المواد الدراسية وتقليصها ودمج البعض الأخر، والاقتصار على الأجزاء الهامة في المناهج وفق ما جاء في خطة تطوير النظام الجديدة، والتي كانت كالتالي:

المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الرياضيات – العلوم المتكاملة – الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية – اللغة الأجنبية الثانية- علم النفس- الجيولوجيا)، وهي مواد نجاح ورسوب.

المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي القادم 2024/ 2025 وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – علم النفس – الرياضيات).

المواد التي سيدرسها طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية ستكون (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).

الصف الثالث الثانوي شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى -الأحياء – الكيمياء – الفيزياء). ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات -الكيمياء – الفيزياء).

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – الإحصاء).

ضوابط العملية الدراسية في العام الدراسي الجديد 2025

حددت وزارة التعليم تعلن إجراءات وضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد، وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا مهما إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد المقرر أن يبدأ 8 سبتمبر المقبل بالمدارس الدولية و21 سبتمبر للمدارس الرسمية والخاصة، حيث تضمن الضوابط والإجراءات التالية: