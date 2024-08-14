” mehmet fetihleri sultanı “.. موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني وتردد القنوات الناقلة له

موعد عرض مسلسل محمد الفاتح، يزداد البحث يوميا عن مسلسل محمد الفاتح وموعد عرض المسلسل حيث أنه واحد من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي تستعرض حياة محمد الفاتح الذي قام بفتح القسطنطينية ورحلته حتى استطاع القيام بهذا الفتح العظيم، كما تعرض أيضا الدور العظيم الذي قام به محمد الفاتح في الفتوحات الإسلامية التي وصل بها إلى أوسع رقعة في العالم واليوم سوف نستعرض معا موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني في السطور القادمة فتابعونا.

موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

منذ الجزء الأول لمسلسل محمد الفاتح عام 2018 بمشاركة أهم نجوم الدراما التركية في المسلسل الذي حقق نجاح باهر في العالم وكانت مشاهداته هي الأعلى في تركيا.

وقد بدأ البحث يزداد عن موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني والذي من المقرر أن يتم عرضه في نهاية شهر أغسطس أو بداية شهر سبتمبر مع مشاركة فريق رائع من النجوم والأبطال الذين من المنتظر تقديمهم لجزء أكثر تشويقا وحماس لبطولات محمد الفاتح او كما يلقب بسلطان الفتوحات.

أبطال مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

بعد أن تعرفنا علي موعد عرض مسلسل محمد الفاتح حيث يشارك في مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني مجموعة من أبرز نجوم تركيا ومن أهم وأشهر هؤلاء النجوم ما يلي:

كنان إميرزالي أوغلو.

الممثلة بشرى ديفيلي.

الممثلة هازال فيليز.

الممثل جيتين تيكندور.

الممثل غوركان أويغون.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

يقوم عدد من القنوات بنقل مسلسل محمد الفاتح سواء كانت على قناة التركية والعربية ويأتي القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح على النحو التالي:

تردد قناة TRT تي أر تي التركية

تقوم قناة تي ار تي بعرض حصري لمسلسل محمد الفارس الجزء الثاني في داخل تركيا حيث يأتي ترددها على القمر الصناعي نايل سات كتالي:

تردد القناة: 11042 .

الاستقطاب: عمودي .

معدل الترميز: 27500 .

ثم تصحيح الخطأ: ¾ .

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات العربية التي تقوم في عرض حصري للمسلسلات التركية حيث أن تردد القناه يأتي على النحو التالي: