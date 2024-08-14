استخرجها الآن أنت وفي دارك.. كيفية استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

البطاقة الذهبية في الجزائر تعد من أهم المستندات حيث تعمل على إنجاز العديد من المعاملات المالية بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يتمتع بها حاملها، تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين في الجزائر عن معرفة خطوات استخراج البطاقة الذهبية حيث أتاحت الحكومة الجزائرية خدمة استخراج البطاقة بشكل إلكتروني عبر موقع البريد الإلكتروني ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات الحصول على البطاقة الذهبية.

كيفية استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

أتاحت هيئة البريد العامة في الجزائر خدمة استخراج البطاقة بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة البريد الجزائري.

اختر استخراج البطاقة الذهبية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة السر وإسم المستخدم.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر البطاقة الذهبية.

ثم حدد نوع البطاقة.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

اضغط على تقديم الطلب.

شروط استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

أوضحت هيئة البريد الشروط والضوابط التي يجب توافرها من أجل استخراج البطاقة الذهبية وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يمتلك المتقدم حساب في البريد.

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 18 سنة.

دفع كافة الرسوم المقررة.

أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي فعال به 10 آلاف دينار.

أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني.

مستندات استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر

في السياق نفسه أعلنت هيئة البريد عن المستندات والوثائق المطلوبة والتي تتمثل فيما يلى: