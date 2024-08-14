“الحمام المغربي” رفاهية الاسترخاء والعناية بالجسم من المنزل

الحمام المغربي، أصبح الحمام المغربي من اشهر طرق العناية بالجسم التي انتشرت بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بين فئة كبيرة من السيدات في جميع أنحاء العالم العربي، وذلك لما يقوم به من تأثير وفرق واضح في ملمس ومظهر البشرة والجلد خاصة لدى السيدات المقبلات على الزواج بالإضافة إلى الاسترخاء الذي يوفره مما جعله ضمن الخطوات الرئيسية في روتين العناية بالجسم عند الكثير منهم، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح طريقة القيام بعمل الحمام المغربي بالمنزل مع توضيح المكونات الرئيسية التي يعتمد عليها.

مكونات الحمام المغربي

يعتمد القيام بالحمام المغربي على عدد من المكونات الأساسية التي يتميز بها على النحو التالي:

الصابون المغربي: ويتكون من خليط من الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وتنظيفها جيدا من الأوساخ والأتربة العالقة بها.

الطين المغربي: يحتوي على العديد من المعادن الطبيعية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في تغذية البشرة، بالإضافة إلى أنه يساعد علي تجديد الدورة الدموية بالجسم عند التدليك به.

الليفة المغربية: مصنوعة خصيصا لتساعد على فرك الجسم جيدا للتخلص من جميع خلايا الجلد الميتة.

العكر الفاسي: يساعد على تهدئة الجلد وإعطائه لون وردي يجعله يظهر بشكل مشرق وحيوي.

هناك بعض المكونات الفرعية تدخل ضمن مكونات الحمام المغربي لإضافة المزيد من الترطيب والنعومة والرائحة المميزة ومن ضمنها ماء الورد، كريمات الترطيب، الزيوت العطرية.

طريقة عمل الحمام المغربي بالمنزل

من مميزات الحمام المغربي أنه يمكن القيام به من المنزل في حالة وجود صعوبة للذهاب إلي أحد مراكز العناية الشخصية، وذلك من خلال خطوات بسيطة كما يلي: