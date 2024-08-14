رسميًا إلغاء مواد بالثانوية العامة النظام الجديد 2024-2025 .. 6 مواد تم منع تدريسها للشعب العلمية والأدبية!

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة الماضية عن إلغاء مواد بالثانوية العامة النظام الجديد 2024-2025 حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن نظام الثانوية العامة الجديد وقد قالت مصادر أولية أنه سيتم تقليل عدد مواد الثانوية العامة الجديدة وتغيير شامل في نظام الامتحانات والتقييم ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول إلغاء مواد بالثانوية العامة النظام الجديد 2024-2025.

إلغاء مواد بالثانوية العامة النظام الجديد 2024-2025

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار خلال الساعات الأخيرة الماضية حول إلغاء مواد بالثانوية العامة النظام الجديد 2024-2025 وهو ما سيتم التأكيد عليه في المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، وسيتم مناقشة جميع القرارات التي تم اتخاذها بشأن نظام الثانوية العامة الجديد.

ما هي المواد التي تم إلغاؤها من الثانوية العامة؟

تشير المصادر الأولى داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إلغاء مادة اللغة الفرنسية و مادة الجيولوجيا من مواد الثانوية العامة في النظام الجديد ، وجاء هذا التغيير في نظام الثانوية العامة لتقليل الضغط على الطلاب ومواكبة سوق العمل والتطورات الجديدة التي يواجهها الشباب في عصرنا الحاضر وذلك للارتقاء وتطوير التعليم ، وسيتم اليوم الكشف عنه جميع المعلومات المؤكدة خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم اليوم ، كما سيتم التحدث عن كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة درجات طلاب شعبة “علمي علوم” باضافة درجتين لبعض الطلاب في مادة الفيزياء بعد تصحيح أوراق الإجابة مرة أخرى.